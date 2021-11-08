Чорна п'ятниця-2021 в Україні: коли буде розпродаж та як не переплатити

Чорна п'ятниця у 2021 році припадає на 26 листопада. Цього дня в магазинах розпочинаються розпродажі та знижки, які можуть тривати кілька днів, повідомляє Обозреватель.

Період "цінопадів" цього року очікується з 26 по 29 листопада включно. Слід зазначити, що акції можуть тривати і довше – все залежить від конкретної мережі магазинів. Чорна п'ятниця особливо популярна серед тих, хто любить скуповуватись онлайн.

Прогнозується, що найбільший попит матиме різноманітна електроніка: телевізори високого розширення, ігрові консолі, геймпади, різноманітні гаджети, професійні камери, а також персональний транспорт – електросамокати, гіроборди тощо.

Чорна п'ятниця в Україні

Відзначати Чорну п'ятницю в Україні розпочали ще 2013 року. Як показали дослідження Black Friday Global від 2017 року, наші громадяни отримують одну з найкращих вигод у світі: перше місце дісталося США, друге – Україні, третє – Канаді.

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Середній розмір знижок в Україні та світі. Джерело: Black-Friday.Global

Статистика показує, що в Україні до першої п'ятірки входять такі категорії: одяг, взуття, побутова техніка, електроніка та косметика з парфумерією.

До того ж вітчизняні магазини дійсно серйозно "зрізають" ціни в цей період. У середньому в Україні знижка на товари під час Чорної п'ятниці становить 62%. Що є однією з найвигідніших пропозицій у світі.

Які хитрощі використовують магазини

Досвідчені шопоголіки знають, що під час розпродажу потрібно зберігати розум і не поспішати з покупками. Багато продавців використовують різноманітні хитрощі, щоб продати свій товар.

Не рідкість, коли за місяць до Чорної п'ятниці магазини підвищують ціни, а під час "розпродажу" просто повертають нормальний цінник. Тому краще заздалегідь скласти список товарів, що вас цікавлять.

З певним інтервалом моніторте ціни на них – це дозволить зрозуміти, чи є реальна знижка на відібрані позиції. Особливо часто "зрізають" ціни на одяг та аксесуари, особливо якщо це не нова колекція. У цьому сегменті цілком можливо знайти пристойні знижки.

Окрім того, маркетологи мають й інші прийоми. Один із них – продати товар з навантаженням. Наприклад, у разі купівлі двох кремів – третій у подарунок. У нього може закінчуватися термін придатності, але на момент продажу він вважається нормальним.

Деякі мережі магазинів йдуть на хитрість із продажем техніки. Дається реклама про акцію на телевізори і вони надсилаються в різні торгові точки зі знижкою 60%. Люди приходять, готові витратити гроші, але дізнаються, що в цьому магазині цю модель купити не можна. Але ж не йти з порожніми руками, продавець пропонує їм інший товар за схожою ціною і клієнти на це клюють.

Не рідкість, коли у ніч перед Чорною п'ятницею магазини одягу переклеюють усі цінники, а асортимент у залі замінюють на речі старих колекцій, що залежалися на складі. Деякі навіть практикують обман – під жовтими цінниками можна виявити стару ціну. Іноді може виявитися, що товар до "акції" коштував навіть дешевше.

На електроніку знижки знайти ще складніше. Зазвичай у магазинах смартфонів та техніки накрутка невелика, адже товар і так досить дорогий. Тому на великі знижки у цьому сегменті розраховувати не варто. Продавці намагатимуться збути товар, а реальні знижки близько 20% можна знайти в інтернет-магазинах, але там можуть продавати і "сіру" електроніку.

Скільки триває чорна п'ятниця в Україні

Цей день не має фіксованої дати, а щороку припадає на останню п'ятницю осені. У 2021 році свято шопоголіків випадає на 26 листопада.

Варто зазначити, що в Україні багато магазинів оголошують про знижки ще до офіційного початку Чорної п'ятниці приблизно 23-24 листопада. Розпродаж триває і у вихідні, а також у понеділок після Чорної п'ятниці. Він має назву "кіберпонеділок"