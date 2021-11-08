Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк розлучається з дружиною

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк офіційно розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою після 11 років шлюбу. У колишніх закоханих є дві дитини – 11-річний Іван та 8-річна Олександра, повідомляє Обозреватель.

Пара подала заяву у Шевченківський суд Києва з проханням розірвати їхній шлюб.

Ганна Копилова та Андрій Хливнюк розлучаються

Ганна Копилова – дочка екс-заступника міністра фінансів України Вадима Копилова. З Андрієм Хливнюком Ганна познайомилася, коли вже випускалася з університету. Пара одружилася в 2010 році перед народженням своєї першої дитини.

Ганна та Андрій одружилися в 2010 році

Зараз екс-обраниця виконавця працює артдиректоркою видавництва "Основи" та режисером. Жінка знає кілька мов і поєднує роботу з вихованням двох дітей.

Ганна часто експерементує з волоссям

Вперше про розлучення пари заговорили ще минулого року, проте офіційного підтвердження Андрій Хливнюк не давав, тому фанати вірили у возз'єднання пари. Тільки зараз журналісти знайшли заяву ексзакоханих про слухання в суді. Відомо, що ніхто з подружжя не прийшов на засідання. Наразі причина розлучення Ганни та Андрія залишається таємницею.