Ющенко, Мороз та Шарій стали героями пропагандистського фільму
Російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна – вічне сьогодення". Це вже четвертий фільм, який дискредитує Україну, знятий режисером та продюсером Ігорем Лопатенком, повідомляє Детектор Медиа.
В описі на ютуб-каналі RT пишуть таке:
"Фільм "Україна – вічне сьогодення" - це розповідь про три десятиліття незалежності України, розказана американському режисеру колишніми українськими чиновниками".
У фільмі взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій. Ренат Кузьмін розповідає у фільмі про
"величезну схожість України та нацистської Німеччини" , Шарій – про
"відсутність незалежності України" , Деркач – про
"контроль над Україною структурами Сороса" тощо.
Усі спікери спілкувалися із американкою Симоною Манджанте Пападопулос. Вона – дружина Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта у штабі Трампа. Джордж Пападопулос був визнаний винним у тому, що брехав ФБР про зв'язки та контакти Трампа з представниками Росії.
Незважаючи на це, фільм "Україна – вічне сьогодення" не знімали американські режисери чи навіть RT. Насправді цей фільм RT лише показав, а також додав на відео свій логотип. Створив фільм до 30-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер та продюсер Ігор Лопатенок.
Цей фільм – перший досвід роботи інтерв'ю у Сімони Манджанте Пападопулос, про що вона повідомила у своєму Твіттері.
Просувався фільм за гроші у невеликих американських ЗМІ за допомогою типових статей. У них повідомлялося, що
"творці фільму розвінчали міфи, що стали найбільш усталеними, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців. Зокрема, про необґрунтовані плани членства в НАТО і ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань" .
Фільм було викладено у мережу 24 серпня 2021 року. Режисер та продюсер фільму – Ігор Лопатенок. Це вже четвертий фільм, до створення якого він причетний та просуває проросійські наративи. Першим був "Бійня на Майдані", потім "Україна у вогні" та "Нерозказана історія України".
Він також був продюсером ще одного проекту – "Інтерв'ю з Путіним" у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проектах — про Україну — як продюсер та інтерв'юер також брав участь Олівер Стоун.
Над фільмом працювали й інші люди, котрі були членами знімальних команд попередніх пропагандистських фільмів Лопатенка. У них також однакове візуальне оформлення.