Ющенко, Мороз та Шарій стали героями пропагандистського фільму

Російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна – вічне сьогодення". Це вже четвертий фільм, який дискредитує Україну, знятий режисером та продюсером Ігорем Лопатенком, повідомляє Детектор Медиа.

В описі на ютуб-каналі RT пишуть таке:

"Фільм "Україна – вічне сьогодення" - це розповідь про три десятиліття незалежності України, розказана американському режисеру колишніми українськими чиновниками".

У фільмі взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій. Ренат Кузьмін розповідає у фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини" , Шарій – про "відсутність незалежності України" , Деркач – про "контроль над Україною структурами Сороса" тощо.

Усі спікери спілкувалися із американкою Симоною Манджанте Пападопулос. Вона – дружина Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта у штабі Трампа. Джордж Пападопулос був визнаний винним у тому, що брехав ФБР про зв'язки та контакти Трампа з представниками Росії.

Незважаючи на це, фільм "Україна – вічне сьогодення" не знімали американські режисери чи навіть RT. Насправді цей фільм RT лише показав, а також додав на відео свій логотип. Створив фільм до 30-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер та продюсер Ігор Лопатенок.

Цей фільм – перший досвід роботи інтерв'ю у Сімони Манджанте Пападопулос, про що вона повідомила у своєму Твіттері.

Просувався фільм за гроші у невеликих американських ЗМІ за допомогою типових статей. У них повідомлялося, що "творці фільму розвінчали міфи, що стали найбільш усталеними, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців. Зокрема, про необґрунтовані плани членства в НАТО і ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань" .

Фільм було викладено у мережу 24 серпня 2021 року. Режисер та продюсер фільму – Ігор Лопатенок. Це вже четвертий фільм, до створення якого він причетний та просуває проросійські наративи. Першим був "Бійня на Майдані", потім "Україна у вогні" та "Нерозказана історія України".

Він також був продюсером ще одного проекту – "Інтерв'ю з Путіним" у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проектах — про Україну — як продюсер та інтерв'юер також брав участь Олівер Стоун.

Над фільмом працювали й інші люди, котрі були членами знімальних команд попередніх пропагандистських фільмів Лопатенка. У них також однакове візуальне оформлення.