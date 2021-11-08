Канадський міністр пішов у відставку через пияцтво

У Канаді міністр лісової промисловості та сільського господарства провінції Альберта Девін Дрішен пішов у відставку після звинувачень у розпиванні алкоголю у своєму робочому кабінеті, повідомляє Ділова столиця.

Вперше про пияцтво Дрішена стало відомо 10 днів тому після того, як його колишня підлегла подала позов до суду, в якому описувалася "отруєна робоча атмосфера".

Декілька днів тому про свою відставку Девін Дрішен повідомив у соцмережі Facebook.

"Я передав прем'єрміністру Джейсону Кенні заяву про свою відставку з посади міністра, і вона була прийнята. Я визнаю, що моя особиста поведінка щодо алкоголю стала проблемою для уряду в цілому" , — заявив Дрішен.

Крім того, він висловив жаль з приводу того, що сталося.

"Втім, я вирішив, що краще для мене та провінції — піти у відставку і зосередитися на особистому здоров'ї та благополуччі" , — додав колишній чиновник.

За даними анонімних джерел канадського громадського мовника CBC News, Дорішен вживав алкогольні напої у своєму робочому кабінеті у провінційному парламенті щонайменше 10 разів. Часто при цьому двері до його кабінету зачинялися, щоб не допускати сторонніх, і люди могли потрапити всередину, лише назвавши раніше узгоджене кодове слово.