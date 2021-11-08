В Україну завезли м'ясо, заражене сальмонелою

В Україну завезли партію курячого м'яса, яке заражене сальмонелою. Більше тонни такої курятини виявили в Одеській області, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Повідомляється, що в Україну потрапив вантаж від виробника Cedrob S. A. цей вантаж прямував від Постачальника AMP Logistika з польського міста Плоньск до підприємства-замовника "Вінтер" в Луцьку.

М'ясо може виявитися не тільки в магазинах Одеської області, а й на території Волині.

"Згідно з повідомленням системи швидкого реагування по харчових продуктах і кормах від 15.10.2021 року (№2021.5575), що надійшов на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, інформуємо, що в курячому м'ясі з Польщі виявлений Salmonella Enteritidis. Експортна партія м'яса в кількості 1600 кг виробника Cedrob S. A. (Цеханул) і з місцем зберігання в AMP Logistika (Плонськ) було відправлено в Україну. Всього завезли більше тонни м'яса. Курятина може опинитися у продажу в магазинах регіону" , - сказано в повідомленні.

Що таке сальмонельоз

Це інфекційне захворювання, які викликається бактеріями Salmonella Enteritidis. Після зараження виникає ураження травної системи.

Це супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією організму і зневодненням.

Температура тіла зазвичай підвищується, виникає блювота. Такий стан може привести до сепсису та абсцесу внутрішніх органів.

Симптоми проявляються в середньому від 6 до 72 годин після зараження.