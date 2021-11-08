Капіталізація крипторинка побила рекорд

На ранок понеділка, 8 листопада, капіталізація ринку криптовалют побила рекорд і вперше перевищила 3 трильйони доларів, повідомляє Лента.Ру.

Про це свідчать дані CoinGecko. Це сталося після того, як подорожчала найпопулярніша криптовалюта — біткоїн.

Курс біткоїну злетів понад 66 тисяч доларів. На максимумі його вартість доходила до 66,34 тисяч доларів. Востаннє на такому рівні монета торгувалася 21 жовтня. До 67 тисяч біткоїн доходив лише 20 жовтня, після чого скоригувався.

Крім того, зростанню капіталізації крипторинку сприяло подорожчання Ethereum. 8 листопада альткоїн оновив історичний максимум на рівні 4,78 тисяч доларів за монету.