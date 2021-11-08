Акції Tesla різко подешевшали

Акції Tesla звалилися на 9,5 відсотка на попередніх торгах на Франкфуртській фондовій біржі, повідомляє Лента.Ру.

Папери компанії дешевшали із 1069,4 до 968 євро за штуку. На 10.15 за акцію давали 995 євро.

Падінню акцій передувало опитування, опубліковане власником Tesla Ілоном Маском у Twitter. Бізнесмен запропонував передплатникам вирішити, чи варто йому продати 10 відсотків акцій компанії. Опитування пов'язане із пропозицією сенатора від Демократичної партії Рона Уайдена зобов'язати найбагатших американців сплачувати податок у 23,8 відсотка з приросту акцій. Маск виступив проти ініціативи і заявив, що зможе сплатити податки, лише якщо продасть акції, оскільки це його єдине джерело прибутку. За словами бізнесмена, у Tesla він не отримує зарплату та бонуси.

Маск пообіцяв дотримуватись результатів голосування. На момент написання статті в опитуванні взяли участь понад три з половиною мільйони людей. 57,9 відсотка опитаних проголосували за продаж акцій.