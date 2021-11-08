В Києві з’явилась окрема розмітка для електросамокатів

Оператори прокатних самокатів у Києві почали нанесення розмітки для паркування електросамокатів, повідомляє 24 Канал.

В наслідок тиску з боку чиновників оператори надання послуги з прокату електросамокатів почали наносити розмітку, де мають паркуватися самокати. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Він нагадав, що у Меморандумі про співпрацю з містом оператори зобов’язалися упорядкувати точки ранкового старту, але цей процес затягувався.

"Ситуація ускладняється погодними умовами – самокатний сезон закінчується зазвичай наприкінці листопада, і скоро оператори взагалі прибиратимуть їх з вулиць до весни. Однак перші білі рамки з графічною позначкою самокату всередині вже з’явилися у центральних частинах Шевченківського та Печерського районів" , – зазначив Костянтин Усов.

Чиновник додав, що в результаті така розмітка має бути у всьому Києві на чітко затверджених паркомісцях. І лише звідти самокати мають стартувати.

"Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде. Раз на добу оператори будуть зобов’язані збирати і повертати самокати на означені точки" , – зазначив заступник голови КМДА.

Він також додав, що низку інших порушень, за які оператори отримали попередження на нараді, вони вже також виправили: повністю унеможливили рух самокатів на Пейзажній алеї, пішохідній частині вулиці Сагайдачного та у парку Шевченка, а також обмежили швидкість до 14 км/год в частині історичного центру Києва.