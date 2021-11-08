Експерти назвали небезпечною рецептуру бензину у великій мережі АЗС

Бензини, що випускаються компанією "Стандарт Ойл-2000" для мережі АЗС "БРСМ-Нафт", можуть не відповідати вимогам державних стандартів та небезпечні для автомобілів, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Як відомо, згідно з акцизними накладними "Стандарт Ойл-2000", ексклюзивного постачальника палива в мережу "БРСМ-Нафта", бензин А-95 виготовляється шляхом додавання до бензину А-92 до 14% МТБЕ, 2% риформату та 1% етанолу.

Найбільш очевидним відхиленням, яке вийде внаслідок такого змішування, буде перевищення вмісту кисню.

"Оскільки в рецептурі зазначено додавання 1% етанолу, а значить таке паливо буде відноситися до виду Е5, в якому норма по кисню обмежена 2,7% мас. МТБЕ містить 17,85% кисню, етанол - 34,36% кисню. Навіть якщо припустити, що у базовому бензині А-92 відсутня кисень, додавання такої кількості етанолу та МТБЕ призведе до вмісту мінімум 2,84% мас., що перевищує норму на 0,14 %" , - йдеться у відповіді ПАТ "Укртатнафта".

На ще більший вміст кисню вийшли у державній компанії "Укргазвидобування".

"За теоретичним підрахунком, згідно з наведеною рецептурою, показник "масова частка кисню" становить 4,5% при нормі 2,7%" , - йдеться в офіційній відповіді компанії на запит enkorr.

У Дослідницькому центрі пально-мастильних матеріалів зазначили, що підвищений вміст кисню негативно впливає на споживчі якості такого палива.

"Для двигунів, які не мають систем регулювання лямбда-зондом, приблизно на 7% збідніть паливно-повітряну суміш. Для двигунів із системою регулювання лямбда-зондом зміна складу суміші буде компенсована. В обох випадках приблизно на 7% зросте витрата палива" , - вважає директор центру Микола Худолій.

Також опитані фахівці одноголосно зазначають, що додавання 14% МТБЕ до товарного бензину А-92 призведе до суттєвого підвищення октанового числа як у бензині А-95, так і в альтернативному паливі.

"Для А-95 октанове число за моторним методом може збільшитися до 88 (норма для бензину А-98)" , - вважає аудитор ОС "Серт АСУ" Олександр Лютий.

"Додавання до бензину А-92 високооктанових добавок призведе до приросту октанового числа значно вище за норму. За теоретичними розрахунками октанове число за дослідним методом може перевищувати норму на 10 одиниць" , - наводить "Укртатнафта" слова головного технолога Юрія Голича.

В "Укргазвидобуванні" за теоретичного розрахунку виходять 98-100 одиниць октанового числа в бензині А-95 та альтернативному паливі.

На думку опитаних експертів, паливо з такими характеристиками становить загрозу для більшості транспортних засобів в Україні.

"Цей бензин точно не розрахований для більшості ДВС, які експлуатуються на наших дорогах, а призначений для спортивних автомобілів з турбонадувом" , - каже Лютий.

"За рахунок вищих температур у камері згоряння можливе прогорання в системі циліндро-поршневої групи і, як наслідок, швидкий вихід із ладу системи двигуна" , - вважає головний технолог Кременчуцького НПЗ.

Згідно з супровідними документами на паливо, розміщеними на АЗС "БРСМ-Нафта", ТОВ "Стандарт Ойл 2000" виробляє нафтопродукти на міні-НПЗ у Гадячі (Полтавська обл.) та на нафтобазі у с. Переяславське (Київська обл.). Компанія закуповує основні обсяги товарних нафтопродуктів та сировини у ТОВ "Катма Груп" – ексклюзивного постачальника нафтопродуктів для мережі "БРСМ-Нафта".

У першому півріччі 2021 року "Стандарт Ойл 2000" у середньому заплатила з 1000 л виробленого бензину А-95 104 грн акцизного збору (базова ставка становить 213 євро/1000 л, або 7 180 грн/т), з 1000 грн (базова ставка 162 євро/1000 л, або 5448 грн/т).

Таким чином, сплата акцизу даним виробником з бензину А-95 склала 2% від базової ставки, альтернативного палива - 9%. Решту розміру акцизу компанія подає на відшкодування, оскільки виробник нібито використовує підакцизні компоненти.