Ольга Горбачова завершила кар'єру співачки та змінила ім'я

Відома українська музична ведуча, співачка Ольга Горбачова завершила свою кар'єру в шоу-бізнесі та провела прощальні концерти, оголосивши нове ім'я – NIKA NIKITINA, повідомляє Обозреватель.

Виступ артистки в Києві був на межі зриву, але вона сама оплатила глядачам усі тести на коронавірус, а крім того – купила квитки для шанувальників з інших міст.

"Проєкт Ольга Горбачова був масштабним, тому і прощання – це для мене і свято, і подяка одночасно. Якщо Леді Гага змогла не лише повернути гроші за квитки, а й оплатити шанувальникам з інших міст квитки на літак, коли тур її тур відмінили, то чому мої глядачі повинні страждати фінансово через нові норми обмежень? Я усунула всі перешкоди, щоб наша зустріч відбулася!" – поділилася співачка .

Ольга Горбачова біля мікрофону. Джерело: Пресслужба

Горбачова також натякнула, що продовжуватиме публічну діяльність, але вже в іншому форматі – як NIKA NIKITINA.

Вона зізналася глядачам, що відмовляється від відомого імені та всього минулого багажу, "щоб знову почуватися молодою та легкою". Артистка вважає, що одне з її головних завдань – надихати жінок.

Горбачова влаштувала яскраве шоу. Джерело: Пресслужба

Нагадаємо, раніше Горбачова випустила іронічний прощальний кліп на пісню "Вдвойне", присвячений закінченню 25-річної кар'єри артистки в шоу-бізнесі.

Дивіться також, як виглядала Горбачова на початку кар'єри:

Знаменитості 40 років. Джерело: Instagram / gorbachovaolga



