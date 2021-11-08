У Криму обміліли водосховища

Жителі Криму стурбувалися проблемою обміління водосховищ на півострові. Частина Феодосії вже більше місяця без води, а в багатьох інших містах Криму люди отримують воду за жорстким графіком тричі на тиждень, повідомляє Обозреватель.

На проблему з водопостачанням кримчани скаржаться у Facebook. За словами місцевого блогера Олександра Таліпова, мешканці масиву Степовий у місті Феодосія вже більше місяця сидять без води, а причиною цього є порожні водосховища.

"Феодосійське водосховище, резервне для міста, повністю порожнє, а основне джерело для Феодосії - Фронтове водосховище наливне, не отримує цього року воду з Тайганського і Білогірського водосховищ, вони також обміліли. Води з Ніжинського, Просторненського і Новогригорівського підземних водозаборів не вистачає наповнювати Фронтове" , - пише мешканець Криму.

Від перебоїв із водою також страждають і жителі інших міст. За словами Таліпова, люди нарікають, що водосховища перетворилися на калюжі, а річка у Старому Криму пересохла та забилася сміттям.

У зв'язку з ситуацією люди отримують воду за жорстким графіком – всього тричі на тиждень по нічних і ранкових годинах. Особливо гостро проблему відчули мешканці багатоповерхівок, до яких вода практично не доходить.

Мешканцям Криму воду дають за жорстким графіком. Джерело: Пост у Facebook Олександр Таліпов

У Криму пересихають водосховища. Джерело: Пост у Facebook Олександр Таліпов

У коментарях жителі Криму підтвердили наявність проблеми, але звинуватили владу півострова у бездіяльності та бажанні наживи.