Футболіст звинуватив у расизмі гравця збірної України та фанатів

Нападник "Ворскли" Лукас Ранжел розповів про те, що зіткнувся з расизмом у матчі УПЛ проти "Динамо", який пройшов на "Олімпійському" у Києві та завершився перемогою полтавців із рахунком 2:0, повідомляє УНІАН.

"Не повинно бути того, що сталося. Треба це міняти. Коли я забив, фанати почали імітувати мавпячі звуки. Але я тримався. Що вони кричали? "Мавпа, мавпа. У-у". Рефері сказав, що почув вигуки, але нічого не може з цим вдіяти. Сказав, що внесе це до протоколу. Я відповів, що без проблем. Деякі гравці "Динамо" сказали: "Я підтримую тебе. Расизм – лайно. Бла-бла-бла", - розповів Ранжел.

Потім у коментарі "Великому футболу" Ранжел звинуватив у расизмі півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка:

"Після вигуків фанатів я отримав підтримку від одного з гравців "Динамо". Це був №14 (Карлос де Пена, - Прим.). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець "Динамо", №10 (Микола Шапаренко, - Прим.), сказав мені образливе слово "чорний" російською мовою", - повідомив Ранжел.

Ранжел наголосив, що розповів про все арбітру і сподівається на адекватну реакцію.

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