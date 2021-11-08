Футболіст звинуватив у расизмі гравця збірної України та фанатів
Нападник "Ворскли" Лукас Ранжел розповів про те, що зіткнувся з расизмом у матчі УПЛ проти "Динамо", який пройшов на "Олімпійському" у Києві та завершився перемогою полтавців із рахунком 2:0, повідомляє УНІАН.
"Не повинно бути того, що сталося. Треба це міняти. Коли я забив, фанати почали імітувати мавпячі звуки. Але я тримався. Що вони кричали? "Мавпа, мавпа. У-у". Рефері сказав, що почув вигуки, але нічого не може з цим вдіяти. Сказав, що внесе це до протоколу. Я відповів, що без проблем. Деякі гравці "Динамо" сказали: "Я підтримую тебе. Расизм – лайно. Бла-бла-бла", - розповів Ранжел.
Потім у коментарі "Великому футболу" Ранжел звинуватив у расизмі півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка:
"Після вигуків фанатів я отримав підтримку від одного з гравців "Динамо". Це був №14 (Карлос де Пена, - Прим.). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець "Динамо", №10 (Микола Шапаренко, - Прим.), сказав мені образливе слово "чорний" російською мовою", - повідомив Ранжел.
Ранжел наголосив, що розповів про все арбітру і сподівається на адекватну реакцію.
Лукас Ранжел: що про нього відомо
- Ранжел раніше виступав за фінський КуПС та своїм голом допоміг фінському клубу вибити "Ворсклу" у кваліфікації Ліги конференцій.
- У матчах проти полтавців форвард справив враження на головного тренера "Ворскли" Юрія Максимова, і 31 серпня полтавський клуб підписав контракт із 26-річним бразильцем до 2023 року.
- За "Ворсклу" Ранжел провів 9 матчів, у яких забив чотири голи.