Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки

Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки

Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра економіки України. Відповідне рішення уряд ухвалив під час позачергового засідання, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Згідно з документами, було звільнено:

  • Гринюка Володимира Олексійовича з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням);
  • Глущенко Світлану Володимирівну з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням);
  • Голубицьку Крістіну Ігорівну з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади");
  • Лева Михайла Олександровича з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади").

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України стала Юлія Свириденко. Рішення прийняла Рада 4 листопада.

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