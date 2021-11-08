У Зеленського засекретили результати люстрації заступника секретаря РНБО

В офісі президента відмовилися повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. В ОПУ письмово інформували редакцію проекту "Схеми", що цим даним присвоєно гриф "Для службового користування", повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти з'ясували, що раніше він підпадав під люстрацію, але його ім'я та прізвище зникли з сайту Міністерства юстиції, де його було зазначено в списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

Про це йдеться в розслідуванні "Лобістів Харківських угод у владі Зеленського", де також згадується роль Демченка у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, згідно з якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Руслан Демченко, як чиновник часів Революції Гідності, за ознаками підпадає під люстрацію – заборона обіймати державну посаду. З 2010 до 2014 року він працював заступником міністра закордонних справ.

Раніше його прізвище було на сайті Міністерства юстиції у переліку осіб, які за ознаками потрапляють під дію закону "Про очищення влади", але згодом зникли. Про це журналістам повідомила Тетяна Козаченко, яка з 2014 до 2016 року працювала директором Департаменту з питань люстрації у Міністерстві юстиції України.

"Тепер ніяких прізвищ немає, вони у звіті видалили всі прізвища людей, які обіймали посади. , передбачений законом, як тут зазначено. Тобто особа підпадає під люстрацію. Міністерство юстиції сховало частину інформації, видалили всі прізвища, але вона була у публічному доступі і була у багатьох людей", - розповіла Козаченко.

У Міністерстві юстиції у відповідь на запит журналістів повідомили, що прізвище Демченка, як і інших чиновників часів Януковича, із сайту прибрали через "скаргу громадян". 2020 року перед призначенням на посаду заступника секретаря РНБО Демченко написав заяву, в якій зазначив, що не підпадає під люстраційне законодавство.

Про це "Схемам" повідомили в Офісі президента. Але результатів перевірки на люстрацію не надали. Наголошували, що документи переслали до РНБО. А там повідомили журналістам, що вони не мають. Відповідно до закону "Про очищення влади", відповідальний за перевірку посадової особи – керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Схеми" звернулися до нього з проханням повідомити, чи завершено люстраційну перевірку щодо Демченка, і які її результати. Єрмак повідомив, що її проведено, і є відповідна довідка, але надати її не можуть, адже "довідці присвоєно гриф обмеження «Для службового користування»" .

Журналісти звернулися з проханням про коментар до Руслана Демченка. У РНБО відповіли, що "організація інтерв'ю найближчим часом неможлива з огляду на щільний графік його роботи". Офіційно на посаду першого заступника секретаря РНБО рекомендував його керівник Олексій Данилов. "Схеми" запитали секретаря РНБО про причини обрання саме кандидатури Демченка.

"Ви ж ставите провокаційне питання, на яке знаєте заздалегідь відповідь, – відповів Данилов. – Ви ж знаєте, де приймається рішення – це ж людина, яка очолює інститут, який призначається президентом".

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