Газпром збільшив добовий транзит газу через ГТС України

"Газпром" останні декілька днів наростив транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України до 88-90 млн куб. м за добу, але він все ще менше заброньованих 109 млн куб. м, повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"…8 листопада. Чи буде збільшення постачання газу до Європи? Наразі ми не отримували додаткових заявок на транзит. Більш того, транзит наразі менший (88 млн куб. м), ніж заброньовано та сплачується "Газпромом" (109 млн куб. м)", - написав він на своїй сторінці у Facebook у неділю ввечері .

Макогон також зазначив, що станом на 5 листопада підземні сховища газу (ПСГ) російського монополіста в Європі заповнені лише на чверть, тоді як рівень заповнення підземок у РФ найбільший із 2000 року.

Згідно з оперативними даними ОГТСУ, надходження газу через ГВС "Суджа" та "Сохранівка" на російсько-українському кордоні в останні десять днів коливалося в діапазоні від 57,8 млн куб. м до 109,2 млн куб. м. Зокрема, 28 жовтня – 84,891 млн куб. м, 29 жовтня – 109,198 млн куб. м, 30 жовтня – 76,89 млн куб. м, 31 жовтня – 73,41 млн куб. м, 1 листопада – 57,765 млн куб. м, 2 листопада – 62,270 млн куб. м, 3 листопада – 81,996 млн куб. м, 4 листопада – 90,161 млн куб. м, 5 листопада – 89,617 млн куб. м, 6 листопада – 89,733 млн куб. м.

Раніше, 27 жовтня, "Газпром" на нараді у президента РФ Володимира Путіна оприлюднив плани розпочати масоване закачування до ПСГ Європи з 8 листопада (на цей момент "Газпром" планує завершити закачування до російських сховищ).

Як повідомлялося, транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у січні-жовтні 2021 року становив 35,3 млрд куб. м, що на 21,6% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (45 млрд куб. м), та на 56,7% менше, ніж за десять місяців 2019-го (81,5 млрд куб. м).

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє нова обов'язкова "броня" для "Газпрому": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.