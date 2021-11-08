В Україні почали усувати від роботи невакцинованих

В Україні з понеділка, 8 листопада, почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу чиновників та співробітників сфери освіти, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Корреспондент.

"Ідеться про працівників: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, освітніх установ. Працівники зазначених організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть усунуті від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення" , - повідомив він.

Міністр уточнив, що усунути не можуть лише тих, хто має протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком.