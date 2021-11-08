Три простих, але барвистих салати з шинкою до свята

Щоразу, коли починається підготовка до урочистостей, одним з перших продумується салатне меню. Вони можуть бути з куркою, а можуть – із шинкою. Це трохи швидше – нарізати та використовувати, повідомляє Сьогодні.

Салат з курячою шинкою та пекінською капустою

Фото: instagram.com/tvoisalat

Інгредієнти:

Куряча шинка – 100 г

Пекінська капуста – чверть

Половина солодкого болгарського перцю

Огірок

Кукурудза консервована

Яйця – 2 шт.

Сметана – 50 г

Зерниста гірчиця – 30 г

Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

Збити яйця, додати сіль і посмажити млинець. Овочі, шинку та млинець нарізати соломкою, додати кукурудзу. Заправити сметаною та гірчицею, довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити зеленню.

Салат "Париж"

Фото: instagram.com/recepti_salat

Інгредієнти:

Квасоля консервована червона – 150 г

Мариновані опеньки, шинка, твердий сир – по 120 г

Цибуля, морква – по 1 шт.

Сіль, перець, майонез, зелень

Як приготувати:

Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю з морквою до готовності та перекласти в салатник. Додати квасолю, попередньо зливши всю рідину, і нарізану соломкою шинку. Злити рідину з грибів та додати до салату. Додати тертий сир. Заправити майонезом та перемішати. Додати сіль, прикрасити кропом.

Салат з шинкою та свіжим огірком

Фото: instagram.com/mamaa_v_dele

Інгредієнти:

Шинка, твердий сир – по 300 г

Огірок свіжий – 1 шт.

Сметана, сіль – за смаком

Як приготувати: