Три простих, але барвистих салати з шинкою до свята

Щоразу, коли починається підготовка до урочистостей, одним з перших продумується салатне меню. Вони можуть бути з куркою, а можуть – із шинкою. Це трохи швидше – нарізати та використовувати, повідомляє Сьогодні.

Салат з курячою шинкою та пекінською капустою

Салат з курячою шинкою та пекінською капустою
Фото: instagram.com/tvoisalat

Інгредієнти:

  • Куряча шинка – 100 г
  • Пекінська капуста – чверть
  • Половина солодкого болгарського перцю
  • Огірок
  • Кукурудза консервована
  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Зерниста гірчиця – 30 г
  • Сіль, перець, зелень

Як приготувати:

  1. Збити яйця, додати сіль і посмажити млинець. Овочі, шинку та млинець нарізати соломкою, додати кукурудзу.
  2. Заправити сметаною та гірчицею, довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити зеленню.

Салат "Париж"

Салат "Париж"
Фото: instagram.com/recepti_salat

Інгредієнти:

  • Квасоля консервована червона – 150 г
  • Мариновані опеньки, шинка, твердий сир – по 120 г
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Сіль, перець, майонез, зелень

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю з морквою до готовності та перекласти в салатник.
  2. Додати квасолю, попередньо зливши всю рідину, і нарізану соломкою шинку.
  3. Злити рідину з грибів та додати до салату. Додати тертий сир.
  4. Заправити майонезом та перемішати. Додати сіль, прикрасити кропом.

Салат з шинкою та свіжим огірком

Салат з шинкою та свіжим огірком
Фото: instagram.com/mamaa_v_dele

Інгредієнти:

  • Шинка, твердий сир – по 300 г
  • Огірок свіжий – 1 шт.
  • Сметана, сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Сир дрібно натерти, викласти у салатник.
  2. Шинку, огірок нарізати соломкою, додати до сиру.
  3. Додати сметану, сіль та добре перемішати.

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