Три простих, але барвистих салати з шинкою до свята
Щоразу, коли починається підготовка до урочистостей, одним з перших продумується салатне меню. Вони можуть бути з куркою, а можуть – із шинкою. Це трохи швидше – нарізати та використовувати, повідомляє Сьогодні.
Салат з курячою шинкою та пекінською капустою
Інгредієнти:
- Куряча шинка – 100 г
- Пекінська капуста – чверть
- Половина солодкого болгарського перцю
- Огірок
- Кукурудза консервована
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 50 г
- Зерниста гірчиця – 30 г
- Сіль, перець, зелень
Як приготувати:
- Збити яйця, додати сіль і посмажити млинець. Овочі, шинку та млинець нарізати соломкою, додати кукурудзу.
- Заправити сметаною та гірчицею, довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити зеленню.
Салат "Париж"
Інгредієнти:
- Квасоля консервована червона – 150 г
- Мариновані опеньки, шинка, твердий сир – по 120 г
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Сіль, перець, майонез, зелень
Як приготувати:
- Цибулю нарізати кубиками. Моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю з морквою до готовності та перекласти в салатник.
- Додати квасолю, попередньо зливши всю рідину, і нарізану соломкою шинку.
- Злити рідину з грибів та додати до салату. Додати тертий сир.
- Заправити майонезом та перемішати. Додати сіль, прикрасити кропом.
Салат з шинкою та свіжим огірком
Інгредієнти:
- Шинка, твердий сир – по 300 г
- Огірок свіжий – 1 шт.
- Сметана, сіль – за смаком
Як приготувати:
- Сир дрібно натерти, викласти у салатник.
- Шинку, огірок нарізати соломкою, додати до сиру.
- Додати сметану, сіль та добре перемішати.