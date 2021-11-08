Політики та експерти маніпулюють COVID-статистикою – Ляшко

В Україні не приховують дані про пандемію, проте деякі політики не соромляться маніпулювати статистикою для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації, повідомляє Укрінформ.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Від самого початку пандемії в Україні ми не приховували даних та започаткували щоденне інформування про поширення COVID-19. Проте окрім формування прозорих потоків даних та забезпечення доступу до них важливим є і їхнє правильне трактування. Сьогодні статистикою не соромляться свідомо маніпулювати. На жаль, цим користуються експерти для привернення уваги, політики – для досягнення своїх політичних цілей, а також для систематичної дискредитації кампанії з вакцинації" , – сказав міністр.

Він нагадав, що неодноразово в інформпросторі зустрічаються цифри та посилання на джерела про те, що країни, які вакцинували вже понад 80% свого населення, мають хвилі захворюваності страшніші за ті, що сталися у період до вакцинації.

Проте, за словами Ляшка, у таких "новинах" часто не говорять про речі, які насправді і відрізняють справжню аналітику від маніпуляцій.

"Найчастіше з метою підміни понять порівнюють непорівнюване, ігнорують природні процеси розвитку епідемії, вимірюют ь все в абсолютних цифрах або в надто короткі проміжки часу, вириваючи з контексту окремі цифри", - наголосив Ляшко.

Він навів приклад маніпуляції, коли висувають припущення, що вакцинація не діє, тому що начебто в Україні висока смертність.

"Наведу кілька прикладів. Велика Британія при майже такій же кількості нових випадків зменшила показники летальності вдесятеро, піднявши рівень охоплення вакцинацією до 67%. Бельгія, попри трикратне зростання кількості випадків, пов’язане, в тому числі з послабленням протиепідемічних заходів, має наразі найнижчий відсоток летальних випадків в Європі. І знову ж таки, цього вдалося досягти завдяки великому відсотку вакцинації.