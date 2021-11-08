Список банків, які автоматично блокують рахунки боржників

В Україні 18 з 73 банків автоматично блокують рахунки громадян за борги, якщо того вимагають державні або приватні виконавці. Днями список поповнився ще кількома банками, повідомляє Опендатабот.

Перелік банків виглядає наступним чином:

"ПриватБанк"

"Універсал Банк"

"Оксі Банк"

"Таскомбанк"

"Індустріалбанк"

"Банк Восток"

"ПроКредит Банк"

"Львів"

"Конкорд"

"Райфайзен Банк Аваль"

"Кредобанк"

"ОТП Банк"

"Ідея Банк"

"Метабанк"

"Український капітал"

"Агропросперіс Банк"

"Укрсиббанк"

"Радабанк"

Дозвіл на автоматичне блокування рахунків за борги в рамках процедури примусового стягнення надав Мін'юст своїм наказом від 23 березня. Повне або часткове блокування рахунків, власники яких потрапили до Єдиного реєстру боржників, почали у квітні.