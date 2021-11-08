Список банків, які автоматично блокують рахунки боржників

Список банків, які автоматично блокують рахунки боржників

В Україні 18 з 73 банків автоматично блокують рахунки громадян за борги, якщо того вимагають державні або приватні виконавці. Днями список поповнився ще кількома банками, повідомляє Опендатабот.

Перелік банків виглядає наступним чином:

  • "ПриватБанк"
  • "Універсал Банк"
  • "Оксі Банк"
  • "Таскомбанк"
  • "Індустріалбанк"
  • "Банк Восток"
  • "ПроКредит Банк"
  • "Львів"
  • "Конкорд"
  • "Райфайзен Банк Аваль"
  • "Кредобанк"
  • "ОТП Банк"
  • "Ідея Банк"
  • "Метабанк"
  • "Український капітал"
  • "Агропросперіс Банк"
  • "Укрсиббанк"
  • "Радабанк"

Дозвіл на автоматичне блокування рахунків за борги в рамках процедури примусового стягнення надав Мін'юст своїм наказом від 23 березня. Повне або часткове блокування рахунків, власники яких потрапили до Єдиного реєстру боржників, почали у квітні.

"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", - пояснила начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

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