Toyota Land Cruiser 200 перетворили на шестиколісний пікап-монстр

В Іраку позашляховик Toyota Land Cruiser переробили в незвичайну шестиколісну "вантажівку" з розкішним салоном і посиленою підвіскою, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Рамний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 2015 випуску доопрацювали тюнери з іракського міста Басра на замовлення клієнта з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Хоча пікап на його базі анонсований як 6х6, у нього насправді чотири провідні колеса – це дозволило зберегти штатну систему повного приводу та 6-діапазонну автоматичну коробку передач. Без змін залишився і бензиновий "атмосферник" V8 об'ємом 5,7 літра, що розвиває 380 к.с. і 544 Нм крутного моменту.

Натомість ексклюзивний "Крузак" отримав посилену підвіску, силові бампери, високопрофільні шини BF Goodrich All-Terrain, додаткову "люстру" на даху, лебідку та шноркель, а також вантажну платформу метрової довжини.

Особливу увагу приділили тюнери оздобленню салону в дусі Rolls-Royce: світло-коричнева шкіра, роздільні задні сидіння з електрорегулюванням і вентиляцією, планшети для всіх пасажирів, висувні підніжки і навіть знамените "зоряне небо".

Офіційно вартість перетворення "Крузака" на шестиколісний пікап не називається - за чутками, вона починається з 1 мільйона дирхамів (270 тисяч доларів). Для порівняння, новий Land Cruiser 300 коштує в ОАЕ вчетверо дешевше.

Нагадаємо, що німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 та швейцарська компанія Avus Auto випустили дюжину вражаючих всюдиходів на базі Suzuki Jimny. На бездоріжжя новинки не поступаються знаменитому Mercedes G 500 4x4², але при цьому коштують утричі дешевше.