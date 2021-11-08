За 10 місяців Укргазвидобування скоротило видобуток газу

За 10 місяців 2021 року "Укргазвидобування" видобула 11,366 млрд кубометрів газу - порівняно з аналогічним періодом минулого року зниження видобутку становить 4,5% або 0,541 млрд куб. м, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що це на 0,3% менше від рівня скорочення видобутку за січень-вересень 2021 року.

При цьому відпуск газу за 10 місяців 2021 року зменшився на 4,46% або 0,502 млрд куб. м - до 10,756 млрд куб. м.

"У жовтні поточного року Укргазвидобування забезпечило видобуток 1,163 млрд куб. м природного газу (мінус 1,95%, або 23,19 млн куб. м до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск газу обсягом 1,105 млрд куб. м (мінус 1,62%, або 18,175 млн куб. м)", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що упродовж 10 місяців пробурено та підключено до наземної інфраструктури 40 нових свердловин, проведено 203 капітальних ремонтів свердловин та здійснено 506 колтюбінгових операцій.