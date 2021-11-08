Поліна Гагаріна з дітьми відпочиває в ОАЕ
Втекти від локдауну та сірих осінніх буднів кілька днів тому вирішила 34-річна Поліна Гагаріна. Співачка разом із дітьми, 14-річним сином Андрієм від першого чоловіка Петра Кислова та чотирирічною донькою Мією від Дмитра Ісхакова, відлетіла до ОАЕ, повідомляє Spletnik.
Поліна розповіла, що останні тижні у неї видалися дуже напруженими — вона багато працювала без вихідних, внаслідок чого отримала проблеми зі сном та перевтому.
Разом з дітьми співачка багато часу проводить на пляжі, де насолоджується теплою та сонячною погодою та морем.
Донька Гагаріної, обличчя якої вона продовжує приховувати, знаходить на пляжі та інші цікаві та корисні заняття. Поліна розповіла, що Мія дуже любить малювати. Улюбленим хобі дівчинка займається і у відпустці, часом практикуючись на своїй зірковій мамі.
Найкращий мольберт – це мама! На мамі можна малювати нескінченно, — жартує Гагаріна.
Відповідні фото акторка опублікувала на сторінці у Instagram.