Поліна Гагаріна з дітьми відпочиває в ОАЕ

Втекти від локдауну та сірих осінніх буднів кілька днів тому вирішила 34-річна Поліна Гагаріна. Співачка разом із дітьми, 14-річним сином Андрієм від першого чоловіка Петра Кислова та чотирирічною донькою Мією від Дмитра Ісхакова, відлетіла до ОАЕ, повідомляє Spletnik.

Поліна розповіла, що останні тижні у неї видалися дуже напруженими — вона багато працювала без вихідних, внаслідок чого отримала проблеми зі сном та перевтому.

Разом з дітьми співачка багато часу проводить на пляжі, де насолоджується теплою та сонячною погодою та морем.

Фото з інстаграма

Донька Гагаріної, обличчя якої вона продовжує приховувати, знаходить на пляжі та інші цікаві та корисні заняття. Поліна розповіла, що Мія дуже любить малювати. Улюбленим хобі дівчинка займається і у відпустці, часом практикуючись на своїй зірковій мамі.

Найкращий мольберт – це мама! На мамі можна малювати нескінченно, — жартує Гагаріна.

Фото Instagram / Поліна Гагаріна з дочкою Мією

Відповідні фото акторка опублікувала на сторінці у Instagram.

Фото Instagram

Фото Instagram / Поліна Гагаріна із сином Андрієм