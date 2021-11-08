Польща і Литва оголосили про бойову готовність на кордоні з Білоруссю

У Міністерстві оборони Польщі заявили про оголошення бойової готовності на кордоні з Білоруссю. Наразі там чергують понад 12 тисяч солдатів.﻿ Про це, із посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон" , - написав він.

Водночас, Литва направила війська до польсько-білоруського кордону у зв'язку із напливом мігрантів. Про це повідомило Литовське національне телебачення та радіо (LRT).

За інформацією голови литовського МВС Агне Білотайте, литовська влада та військові сили перебувають у режимі "максимальної готовності". Обговорюється запровадження на кордоні режиму НС.