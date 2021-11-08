Нелегальный рынок табака вырос за пять лет в 18 раз

Доля нелегальных табачных изделий на рынке Украины за последние пять лет увеличилась в 18 раз – с 1% в 2016 году до 18,1% в августе 2021 года и достигла исторического максимума, ее рост вызван ростом акцизного налога, который правительство планирует повысить до 2025 года до уровня ЕС-EUR90 за 1000 сигарет, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Такие данные были обнародованы в совместном заявлении гендиректоров крупнейших табачных компаний, принятом в ходе конференции в Киеве в понедельник. В мероприятии участвовали генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Костас Салварас, гендиректор "BAT Украина" Кахабер Бенидзе, гендиректор "JTI Украина" Пол Холловей и директор "Империал Тобакко Украина" Растислав Чернак.

"Год назад, когда JTI начала информационную кампанию по нелегальному рынку табачных изделий, его доля составила 6,9% рынка Украины. Через год этот показатель достиг 18,1% – почти 300% роста за 12 месяцев. Это более 14,4 млрд грн потерянного дохода бюджета Украины" , - заявил Холловей со ссылкой на предварительные результаты исследовательский института "Kantar Украина".

По данным представителей отрасли, рынок нелегальных табачных изделий в Украине начал расти еще в 2014, но в этом году он пересек опасную границу: сигареты, с которых не платят налоги, стали легкодоступны. Это является проблемой для легальных производителей сигарет, теряющих свою долю рынка в пользу нелегальных производителей и контрабандистов.

Помимо того, общий легальный рынок сигарет сейчас оценивается в 32,7 млрд шт., это на 18% ниже показателей 2020 года, и более чем на 40% меньше его объема в 2018 году.

Для сокращения темпов роста нелегального рынка табачных изделий крупнейшие производители предлагают продлить срок достижения в Украине европейского уровня акциза в EUR90 за 1000 сигарет на пять лет – с 2025 до 2030 года, тогда как сейчас он составляет EUR48,4 за 1000 сигарет.

"Произошел беспрецедентный для любой категории потребительских товаров рост цен, который значительно опережал инфляцию, и стало основным фактором сокращения легального рынка табачных изделий и рост нелегальной торговли… Мы предлагаем расширить график повышения акцизов на табачные изделия до 2030 года, предусмотрев ежегодный рост ставок на уровне 10% (вместо нынешних 20% - ИФ"). Это позволит стабилизировать ситуацию на табачном рынке" , - отметил Чернак.

Он также предложил "заморозить" рост акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на три года -до 2024 года.

"Такой подход даст больше времени потребителю, чтобы приспособиться к повышению цен и лишит нелегальный рынок потенциала для роста" , - подчеркнул Чернак в заявлении.

Непредсказуемость регулирования табачной отрасли в Украине влияет не только на доходы бизнеса, но и его будущие инвестиции, уточнил гендиректор "Филипп Моррис Украина".

"Трое из наших компаний (из присутствовавших на конференции - ИФ) готовы рассмотреть возможность локализовать производство табакосодержащих изделий для электрического нагрева в Украине, если государство создаст соответствующие условия" , – отметил Салварас.

По расчетам участников рынка, локализация в Украине производства таких продуктов со сниженным вредом от курения может принести стране за три года более 6 млрд грн инвестиций и около 4 млрд грн дополнительного налога на прибыль.

Как сообщалось со ссылкой на исследование "Kantar Украина" в мае нынешнего года, в январе-мае доля подделок на внутреннем рынке сигарет выросла по сравнению с данными за 2020 год на 3,1 п. п. - до 5,1%, доля табачных изделий, маркированных как предназначенные для экспорта и нелегально реализуемых в Украине, – на 4,8 п. п., до 7,6%. При этом доля контрабандных сигарет снизилась на 0,5 п. п. – до 1,7%.

При этом 62% табачных изделий, нелегально реализуемых как экспортная или Duty Fre-продукция, имеют отметку производства Винниковской табачной фабрики (Винники Львовской обл.) и маркированы как не предназначенные для продаж в Украине. Доля неустановленных производителей составляет 20%, ООО "Юнайтед Тобако" (Желтые Воды Днепропетровской обл.) – 15%.

Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, и продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области, на предприятиях компании работает более 1,3 тыс. человек.

"JTI Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине JTI представлена двумя компаниями: АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (торговый дом, Киев) и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (фабрика, Кременчуг). Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

British American Tobacco – крупная международная табачная компания, которая имеет фабрики в 42 странах. Портфель компании состоит из глобальных брендов сигарет и растущего ассортимента изделий с потенциально сниженным риском, включая продукты в сегменте вейпинга, систем для нагревания табака и пр.

В Украине ей принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", основанная в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики.

"Империал Тобакко" в Украине входит в холдинг Imperial Brands (Британия), ее табачная фабрика располагается в Киеве.

Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsоn, West, Style, R1, "Прима". Около 50% производимой продукции экспортируется на рынки 20 стран, среди которых - Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США.