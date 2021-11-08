У Рівненські школи та дитсадки не пустять нещеплених від поліомієліту дітей

Головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов підписав розпорядження, яким передбачено заборону відвідування шкіл дітьми, які не отримали щеплення від поліомієліту, повідомляє УНІАН.

Крім того, розпорядженням передбачено виключення нещеплених проти поліомієліту дітей із дитячих садків.