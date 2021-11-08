У Рівненські школи та дитсадки не пустять нещеплених від поліомієліту дітей
Головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов підписав розпорядження, яким передбачено заборону відвідування шкіл дітьми, які не отримали щеплення від поліомієліту, повідомляє УНІАН.
Крім того, розпорядженням передбачено виключення нещеплених проти поліомієліту дітей із дитячих садків.
"Ситуація загострюється. У нас уже є півтора десятки дітей, які мають цей вірус і є носіями. На щастя, ця категорія дітей практично вся отримала щеплення, і ми впевнені, що страшних симптомів у них не буде. Водночас значна частина дітей не захищена від цієї хвороби. Це ненормальна ситуація. Батьки ще не усвідомили, що це дуже серйозно. І це надовго. Тому зараз необхідно вирішувати цю проблему", – заявив Сафонов.