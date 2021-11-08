"Викотилася з палаючої машини": ведуча 1+1 Лідія Таран потрапила в страшну ДТП

Українська телеведуча Лідія Таран розповіла в інста-сторіз моторошну подію, яка сталася з нею. Зірка 1+1 сіла в таксі на заднє сидіння, подзвонила дочці і сказала, що через 10 хвилин буде вдома, повідомляє УНІАН.

Але буквально через пару секунд після дзвінка водій Лідії врізався в іншу машину.

Скріншот Instagram

За словами телеведучої, винуватцем ДТП є водій іншої машини, бо він зупинився на дорозі та не поставив попереджувальний трикутник.

"Мій драйвер молодець, тому що встиг загальмувати і змінити смугу. Інакше мене вже не було б" , - написала Лідія.

Скріншот Instagram

Зараз з Лідією все гаразд. При цьому зірка 1+1 поскаржилася на здерту об асфальт руку і на те, що після удару болить лоб.