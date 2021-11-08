Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти від експортерів продовжує суттєво перевищувати попит.

На момент написання статті обсяг угод у торговельній системі Bloomberg вже перевищив 168 млн доларів, що приблизно в 1,5 разу більше за стандартну денну норму. Ситуацію знову тримає під контролем Національний банк: регулятор зранку купив стандартні 5 млн доларів, зібравши заявки продавців близько 26,085 гривень, а незадовго до обідньої перерви вийшов із великим ордером на покупку за ціною 26,08 гривень. Дії НБУ були правильно зрозумілі ринком: покупці, які вичікували більш низьких цін, відразу почали виставляти свої заявки трохи вище за рівень, який захищає Нацбанк.

Готівковий курс долара, який трохи виріс у вихідні, знову падає. Вранці столичні обмінні пункти почали продавати готівкового «американця» по 26,19-26,20 гривні, а на обід цінник опустили до 26,16-26,17 гривень.

Євро на FOREX сьогодні поки не визначився з подальшим напрямком руху і на момент написання коливається в діапазоні 1,1550-1,1575 долара. Аналітики очікують на його зростання до позначки 1,16. Готівковий євро у столиці сьогодні продають по 30,18-30,23 гривень; це трохи дорожче за мінімальні ціни, зафіксовані минулої п'ятниці. За словами операторів валютного ринку, цінник на євро підвищили через невелике зростання на FOREX; попит на нього і у вихідні, і в понеділок досить слабкий.

Російський рубль у першій половині дня понеділка здійснює хаотичні рухи між рівнями 71,15 та 71,50 рублів за долар. Ціна готівкового рубля не змінилася порівняно з кінцем минулого тижня та вихідними: сьогодні у столиці його так само продають по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів, хоча трапляються пропозиції і за вищою ціною.

Польський злотий продовжує дешевшати: сьогодні у Києві його можна купити за 6,55-6,58 гривень.