Зігрівальні спеції: які прянощі слід додавати у страви з настанням холодів

Спеції – невід'ємна частина сучасної кухні. А в осінньо-зимовий період вони не просто роблять їжу ще смачнішою, а зігрівають, захищаючи від застуди та ГРВІ, повідомляє 24 Канал.

Зігрівальні спеції – це не лише кориця та гвоздика. Вибір набагато більший, а асортимент страв – необмежений. Супи, другі страви та десерти в міжсезоння та взимку варто приправляти гвоздикою, імбиром, мускатним горіхом. А як смакує кава по-турецьки – з кардамоном!

Кориця — беззаперечний король зимових спецій. Якщо ви готуєте каву в кавоварці, додайте трохи кориці та будь-які інші спеції, які вам подобаються. Вона добре поєднується з сухими стравами на основі гарбуза, смаженими овочами або навіть пловом з курки.

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Імбир є традиційним інгредієнтом багатьох азіатських страв і однією з п'яти найважливіших спецій в арабській кухні. Він надає їжі характерну пікантність, відмінну від перцю. Ідеально підходить як зігріваюча добавка до чаїв, як настій, залитий окропом, або як інгредієнт напою з лимонним соком.

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Мускатний горіх виглядає як твердий горіх овальної форми. Для використання на кухні свіжий горіх необхідно натерти на тертці. Він є ключовим інгредієнтом для соусу бешамель, каррі та глінтвейну. Мускатний горіх добре поєднується з зеленими стравами, такими як супи чи пюре. Ця спеція має характерний різкий запах і трохи солодкуватий смак.

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Гвоздика родом із далекої Індонезії, часто використовується в кулінарії. Це висушені бруньки гвоздикового дерева. Вони чудово підходять до чаю, глінтвейну, компотів, хлібобулочних виробів, а також до солоних страв – печені та рагу. Гвоздику можна залити окропом і залишити під кришкою на 10 хвилин. Такий настій відмінно стимулює і зігріє змерзле тіло.

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Кардамон – третя найдорожча пряність у світі. Тільки шафран і ваніль коштують дорожче. Кардамон родом з Південно-Східної Азії, він має дивовижний смак – солодкий, ментоловий. Досить лише щіпки, щоб відчути аромат цієї спеції у страві. Ви можете додавати кардамон до каррі, страв з курки, рису басматі та випічки.