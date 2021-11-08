Як зробити поїздку безпечною восени

Осінньо-зимовий період таїть у собі масу небезпек для автолюбителів. Варто звернути увагу як на технічний стан автомобіля, так і перебудуватися на спокійніший характер їзди, повідомляє Обозреватель.

Періоди різкого похолодання восени часто створюють проблеми навіть досвідченим водіям.

Більш щільний трафік у місті та нічні заморозки разом із опадами нерідко бувають причиною ДТП. У листопаді до них додається опале листя, яке може стати джерелом небезпеки на дорозі.

Килим з мокрого листя перешкоджає контакту шин з асфальтом, тому щоб уникнути втрати керованості, варто пам'ятати кілька правил, які однаково застосовні при їзді по будь-якій слизькій поверхні:

уникайте різких рухів кермом та різких гальмувань;

якщо калюжі по дорозі не можна об'їхати, проїжджати їх потрібно максимально знизивши швидкість;

по можливості збільште дистанцію до авто, що їде попереду.

З урахуванням збільшення кількості автомобілів на дорозі слід налаштуватися більш обережну манеру водіння. Крім того, причиною ДТП може стати погана видимість через характерні для осені дощі та тумани, а також скорочення світлового дня. Не зайве перевірити роботу світлотехніки, а також замінити зношені "двірники". Не забудьте заправити бачок омивача зимовою рідиною з низькою температурою замерзання.

Велика кількість вологи під час дощів несприятливо позначається на стані кузова автомобіля. Мікротріщини лакофарбового покриття можуть стати осередком корозії. Щоб цього уникнути, після миття рекомендується обробити кузов водовідштовхуючими засобами.

Надмірна волога в салоні може сприяти розвитку грибка та появі неприємного запаху. Тому авто слід регулярно провітрювати, прогрівати і регулярно прибирати опале листя з-під капота і кришки багажника.

Важливим елементом безпеки є стан шин. Насамперед варто звернути увагу на тиск, оскільки зі зниженням температури знижується і тиск у шинах, що погіршує керованість, збільшує витрату палива та ризик пошкодження коліс на нерівній дорозі.

У разі зниження середньодобової температури до 7°С обов'язково слід замінити літні шини на зимові. Але перед установкою обов'язково перевірте їхній стан і глибину протектора, яка не повинна бути меншою за мм. А якщо ні, то варто придбати новий комплект, який забезпечить безпеку на дорозі для вас і ваших супутників.