Саакашвілі сповідався та причастився у в'язниці

У понеділок, 8 листопада, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, який з 1 жовтня оголосив голодування у в'язниці, сповідався митрополиту Ніколозу Пачуашвілі та причастився. Про це, посилаючись на ЗМІ Грузії, пише Эллина Либцис, Страна UA.

"Я був у в'язниці, відвідав третього президента Грузії. Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю та плоттю Христовою", – розповів митрополит.

При цьому, голодування Саакашвілі священнослужитель порівняв із постом і порекомендував тим, кому здається, що сорок днів дотримуватися "сухого посту" легко, самим так спробувати.

"Він сповідався гідно... Людям важко дотримуватися посту, і ось так, "всуху" тримати пост 40 днів, сповідатися й причаститися, це дуже велике досягнення... Для політиків це було голодування, а для мене - піст", - сказав митрополит.

Нагадаємо, на 37 день свого голодування Саакашвілі відмовився від соків, вітамінів та глюкози.