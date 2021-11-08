Ринок криптовалют: експерти представили прогноз

Основний криптовалюти у понеділок, 8 листопада, ростуть в ціні після того, як компанія Bakkt Holdings оголосила про те, що її клієнти найближчими днями зможуть купувати, продавати і утримувати Ethereum, повідомляє УНІАН.

"На тлі надходження на ринок позитивних новин, курс Bitcoin за добу, за даними Forex Club, подорожчав на 5% – до 65419 доларів з капіталізацією 1,23 трлн доларів. Ethereum подорожчав на 3,9% – до 4721 доларів при капіталізації 558,5 млрд доларів. XRP виріс в ціні на 12% – до 1,2938 доларів, його капіталізація склала 60,6 млрд доларів. Litecoin зміцнився на 4,3% – до 207,2 доларів з капіталізацією 14,3 млрд доларів", - сказано в огляді Forex Club.

Нагадаємо, що загальна капіталізація ринку криптовалют досягла позначки 3 трлн доларів.