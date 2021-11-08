BMW почала виробряти автомобілі без сенсорних екранів

Починаючи з минулого тижня, BMW почала випускати деякі моделі без сенсорних дисплеїв. Цей вимушений крок зроблено, щоб зберегти поточний рівень виробництва, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Баварський автовиробник уже підтвердив цю інформацію. Серед порушених "інновацією" автомобілів називаються моделі 3-серії, 4-серії (купе та кабріолет), 4-серії Gran Coupe, Z4 та всі версії позашляховиків X5, X6 та X7.

Машини без сенсорного екрану матимуть відповідну наклейку на вікні, а їхні покупці отримають компенсацію у розмірі 500 доларів США. Видалення тачскріна означає, що інформаційно-розважальною системою можна керувати лише за допомогою контролера iDrive та голосового помічника. Автомобілі, для яких встановлений асистент для паркування, втратять також можливість резервного копіювання. Всі інші функції мультимедійної системи будуть збережені, включаючи підтримку Apple CarPlay та Android Auto.

"Цей захід є результатом проблем у ланцюжку поставок у масштабах усієї галузі, які впливають на автомобілебудування в усьому світі та викликають обмеження на доступність деяких функцій або опцій. Ми розуміємо, що ця зміна вимагатиме діалогу з клієнтами, які очікують доставки" , - йдеться в офіційному. заяві BMW.

Покупців машин баварської марки це пояснення навряд чи втішить. Адже вони неминуче зіштовхнуться з проблемами під час перепродажу свого "неповноцінного" авто.

Автомобілі з відсутньою сенсорною функцією мультимедійного дисплея вже почали відвантажуватись із заводу у Спартанбурзі, а наступного тижня виробництво машин без тачскрину стартує на закордонних підприємствах марки.