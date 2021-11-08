Оформлення дизайну кухні у приватному будинку: планування

Плануючи кухню потрібно визначити скільки має бути функціональних зон у будинку, продумати розташування розеток та вимикачів, де розташовуватиметься вся ваша побутова техніка, повідомляє Дела домашние.

У приватному будинку є можливість вибрати місце під кухню та визначити її площу. Необхідно продумати виведення вентиляції та газу, якщо захочете втілити ідею кухні з островом посередині.

Стиль оформлення обмежується вашою фантазією. Класика з безліччю елегантних деталей або строгий і зухвалий хай-тек, а може, ніжний сільський і затишний прованс? Доповніть образ своєї кухні красивим інтер'єрним текстилем і простір відразу заграє по-новому. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтесь!