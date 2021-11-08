Імпортний газ в Україні дорожчає сьомий місяць поспіль

Середня митна вартість імпортного природного газу при ввезенні в Україну у жовтні становила $685,67 за 1000 куб. м, що на $142,47 (26,2%) більше, ніж у вересні – $543,1 свідчать дані Міністерства розвитку економіки від 8 листопада, повідомляє UBR.

Порівняно з жовтнем минулого року, ціна зросла на $514,4 (+300%). Роком раніше блакитне паливо коштувало $171,24 за 1000 куб. м.

"Розрахована середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.10.2021 по 31.10.2021, яка становить 18 063,04 грн, або $685,67 за 1000 куб. м", - сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що імпортний газ в Україні безперервно дорожчає з березня цього року, коли ціна 1000 куб. м становила $256,76.

Нагадаємо, станом на початок листопада рівень газу в ПСГ на території Росії став найвищим з 2000 року. При цьому підземні сховища "Газпрому" в Європі заповнені лише на 24,6%. За словами гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, російський монополіст не поспішає нарощувати транзит газу до Європи через Україну.