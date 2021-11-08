Євросоюзу запропонували заборонити майнінг криптовалют

Голова Управління фінансового нагляду Швеції (Finansinspektionen) Ерік Тедеєн та керівник Агентства з охорони навколишнього середовища (Naturvardsverket) Бьорн Райзінгер запропонували Євросоюзу заборонити майнінг криптовалют на алгоритмі Proof-of-Work (PoW), повідомляє Лента.Ру.

Спільна заява опублікована на сайті Finansinspektionen. На думку чиновників, видобуток цифрових грошей утримує регіон від досягнення цілей Паризької угоди щодо зміни клімату.

Proof-of-Work («доказ виконання роботи») — механізм, за допомогою якого перевіряється справжність та чесність криптовалютних транзакцій. Системи на основі PoW є надзвичайно ресурсомісткими. В даний час цей алгоритм використовує більшість найпопулярніших криптовалют - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin та інші. Розробники Ethereum вже оголосили про плани перейти від PoW до іншого механізму - Proof-of-Stake (PoS), який не потребує майнінгу.

Кембриджський університет та дослідницький проект Digiconomist підрахували, що щоденний видобуток 900 біткоїнів призводить до викиду в атмосферу до 120 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік. За оцінками фахівців, на майнінг Bitcoin та Ethereum йде приблизно вдвічі більше електроенергії на рік, ніж на постачання всієї Швеції. Звернувши увагу на ці показники, шведські регулятори розробили ще дві пропозиції, які допоможуть впоратися з екологічними наслідками криптодобування на національному рівні.

По-перше, Тедеєн і Райзінгер оголосили про необхідність перешкодити розвитку майнінгу та відкриттю нових «добувних» підприємств на території Швеції. По-друге, регулятори запропонували запровадити нове обмеження для компаній, які торгують криптовалютою, здобутою на основі PoW, або інвестують у неї. Чиновники заявили, що таким фірмам слід заборонити описувати свою діяльність як екологічну чи «стійку».