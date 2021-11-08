COVID-сертифікат можна отримати на 15-й день після встановлення діагнозу

COVID-сертифікат може бути сформований на 15 день після встановлення діагнозу COVID-19 протягом 105 днів. Це закріплено змінами до порядку формування та використання COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або одужання особи від цього захворювання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прийняті зміни зокрема передбачають, що COVID-сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік (за наявності технічної можливості обліку сформованих COVID-сертифікатів).

За останні чотири дні жовтня українці згенерували 1 млн. COVID-сертифікатів у додатку "Дія". Їхня загальна кількість уже досягла 5 млн, і продовжує зростати.