Мігранти з Білорусі спробували прорватися до Польщі: перші сутички

Мігранти з Білорусі вже спробували прорватись на територію Польщі. Прикордонники опублікували відео, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузні.

"Ситуація під контролем", - повідомили у МВС.

???? PILNE | Polskie służby udaremniły próbe siłowego przedarcia się na polską strone przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 - MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Що відбувається

Білоруська сторона підготувала найбільший на сьогодні штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів. Мігранти почали раптово збиратися великими групами в одному з районів Мінська ще у вихідні.