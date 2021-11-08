Мігранти з Білорусі спробували прорватися до Польщі: перші сутички
Мігранти з Білорусі вже спробували прорватись на територію Польщі. Прикордонники опублікували відео, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузні.
"Ситуація під контролем", - повідомили у МВС.
Що відбувається
Білоруська сторона підготувала найбільший на сьогодні штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів. Мігранти почали раптово збиратися великими групами в одному з районів Мінська ще у вихідні.