Три дивні ознаки на стопах, які лікар просить не ігнорувати

Болі в животі, запаморочення, загострення вугрів, нерегулярні менструальні періоди – вам буде складно знайти аспект здоров'я людини, на який не впливає стрес, повідомляє WomanEL.

Хронічний стрес також може вплинути на стопи. Лікар-ортопед Джекі Сутери розповіла про те, як зрозуміти, що він у вас є:

Холодні стопи

При стресі наші тіла переходять у стан боротьби чи втечі (реакція «бий чи біжи»). Кров і кисень прямують до всіх основних органів, віддаляючись від кінцівок. Тож не дивно, що ваші стопи можуть ставати холодними.

Оніміння або поколювання стоп

Ви також можете відчути, що ваші стопи наче на голках чи німіють. Лікар Сутера каже, що за цих симптомів вам слід зробити легкий масаж і розтяжку.

Зниження гнучкості та дискомфорт у стопах

Стан боротьби або втечі може спричинити м'язову напругу по всьому тілу. Але коли ця напруга знаходиться в наших ногах, це може бути особливо неприємним. Адже кожен наш крок посилює цю м'язову напругу.

Найголовніше – вирішити джерело проблеми

Зниження рівня стресу, догляд за собою та пошук професійної підтримки можуть мати велике значення.

Хронічний стрес може вплинути на наш мозок, наражаючи нас на ризик низки фізичних і психологічних проблем. Він є одним із основних факторів, що викликають стійке запалення в організмі. Хронічне запалення може призвести до низки проблем зі здоров'ям, включаючи діабет та хвороби серця.