Встановлено призначення давніх мегалітів Йорданії

Археологи з університету Ягеллону (Польща) вивчили мегаліти на території Йорданії, вік яких становить приблизно 5000 років. Дослідження показало, що ці таємничі споруди були не лише місцями поховання членів давньої громади, а й служили ритуальними майданчиками, повідомляє Российская газета.

Польські археологи отримали дозвіл влади на детальне дослідження мегалітів на території Йорданії. Візуально вони є величезними дольменами, схожими на ті, що зустрічаються в багатьох країнах світу.

Призначення дольменів загалом поки що залишається загадкою. Загальноприйнята теорія свідчить, що то були примітивні стародавні гробниці. Противники цієї теорії свідчать, що дуже рідко всередині дольменів знаходять людські останки.

Однак знахідки польських археологів у Йорданії свідчать на користь теорії про поховання. Воно обстежили так зване поле дольменів, розташоване неподалік села Шаубак на півдні Йорданії. Ці стародавні споруди складаються з валунів, що вертикально встановлені в землі, і великого кам'яного блоку, покладеного на них зверху.

Вік споруд було визначено ще під час попередніх досліджень. Він становить близько 5000 років. Дольмени були споруджені на кам'янистому пагорбі. Археологи припускають, що їхніми будівельниками були кочівники, які пересувалися по всьому Аравійському півострові. Можливо, вони іноді поверталися до мегалітів.

"В одному з дольменів ми виявили поховання та кілька предметів, ймовірно, покладених разом із тілом покійного, - каже доктор Петро Колодзейчик, голова експедиції. - Ми сподіваємося, що лабораторні дослідження дозволять нам точно визначити, коли було поховано цього померлого. Заплановані генетичні тести наблизять нас до відповідей на багато питань про поле дольменів, а також про стан здоров'я чи походження людини, похованої тут. Можливо, завдяки цьому ми остаточно вирішимо загадку йорданських мегалітів".

На даний момент автори дослідження називають дольменами саме гробницями. Вони пишуть, що всередині цих споруд було знайдено фрагменти керамічних судин та крем'яних знарядь. У деяких із них знайдено так звані кісткові залишки, які ще належить ідентифікувати. Не виключено, що йдеться про останки давніх померлих людей, похованих під кам'яними колосами.

До речі, низка знахідок здивувала дослідників. Наприклад, було виявлено кілька незавершених дольменів. За оцінками експертів, їх було занедбано на різних етапах будівництва. Про причини, з яких будівельники залишили роботи, поки що можна тільки гадати. Але незавершені дольмени дуже допомогли археологам, оскільки вдалося досить точно реконструювати процес їхнього зведення.

"Завдяки простим інструментам, ймовірно, зробленим з дерева, і не надто складній техніці підйому валунів та їх фіксації за допомогою дрібнішого каміння можна було, працюючи невеликою групою, відносно швидко створити ці дивовижні конструкції, - вважає Петро Колодзейчик. - Тепер нам потрібно точно розрахувати масу цих валунів, щоб дозволити визначити, скільки людей мало входити до групи будівельників».

За його словами, найбільші кам'яні блоки важать кількадесят тонн. Археолог також додає, що досліджені дольмени, ймовірно, були не лише місцем поховання членів громади, а й означали ритуальний простір. Це підтверджують стіни, розкопані археологами. Вони обгороджували поле дольменів і строго обмежували його площу. Крім того, на полі дольменів було виявлено загадковий басейн із колодязем завглибшки кілька метрів, призначення якого поки не встановлено.