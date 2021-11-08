Стало відомо, хто може очолити партію "Слуга народу"

Головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка мають намір призначити народну депутатку Олену Шуляк. Цю інформацію підтвердили кілька джерел у партії. Раніше Корнієнко оголосив, що йде з цієї посади, пише Ирина Лысогор, Лівий берег.

Один із співрозмовників редакції розповів, що так хочуть зробити для того, щоб "політичним опонентам було незручно з нею воювати на ефірах" . Також серед можливих причин він наголосив на необхідності оновити команду.

Інше джерело редакції у керівництві партії пояснило вибір кандидатури Шуляк тим, що вона – "активна, досвідчена менеджер, може керувати та медійно відпрацьовувати. І немає "шлейфу", який у Корнієнка накопичився за три роки" .

Олена Шуляк пройшла до парламенту за 13-м номером у списку "Слуги народу". Вона є заступником голови Комітету Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Також Шуляк є членом Тимчасової слідчої комісії ВРУ з розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та заступником члена Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ). Була представницею уряду у Верховній Раді.