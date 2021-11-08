У Сумській області викрили фейкових співробітників СБУ
У Сумській області двоє чоловіків кілька місяців прикривалися фейковими посвідченнями співробітників СБУ та вимагали хабарі з чиновників та бізнесменів. Про це, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ, повідомляє Ділова столиця.
За хабарі псевдочиновники обіцяли допомогти "уникнути" кримінальної відповідальності за вигадані правопорушення.
"Зокрема, задокументовано, як один із чоловіків вимагав тисячу доларів у підприємця. Водночас, діючи за попередньою змовою, зловмисники вимагали 12,5 тисячі доларів США в чиновника держпідприємства за непритягнення до кримінальної відповідальності", — сказано в повідомленні.
Поліцейські затримали вказаних осіб у Тростянці під час отримання від потерпілого частини обумовленої суми в розмірі $5 тисяч.
Про підозру в здирництві повідомили 37-річному сумчанину та 48-річному мешканцю Тростянця. Вони затримані.