У Сумській області викрили фейкових співробітників СБУ

У Сумській області двоє чоловіків кілька місяців прикривалися фейковими посвідченнями співробітників СБУ та вимагали хабарі з чиновників та бізнесменів﻿. Про це, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ, повідомляє Ділова столиця.

За хабарі псевдочиновники обіцяли допомогти "уникнути" кримінальної відповідальності за вигадані правопорушення.

"Зокрема, задокументовано, як один із чоловіків вимагав тисячу доларів у підприємця. Водночас, діючи за попередньою змовою, зловмисники вимагали 12,5 тисячі доларів США в чиновника держпідприємства за непритягнення до кримінальної відповідальності" , — сказано в повідомленні.

Поліцейські затримали вказаних осіб у Тростянці під час отримання від потерпілого частини обумовленої суми в розмірі $5 тисяч.

Про підозру в здирництві повідомили 37-річному сумчанину та 48-річному мешканцю Тростянця. Вони затримані.