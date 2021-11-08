Берлін звинуватив Мінськ у сприянні напливу мігрантів до Європи

У МЗС Німеччини вважають, що білоруська влада під керівництвом президента Олександра Лукашенка навмисно залучає мігрантів до Білорусії, щоб потім направляти їх до кордону Євросоюзу. Про це заявила офіційний представник німецького МЗС Андреа Зассе, повідомляє "Интерфакс".

"Ми бачимо, що режим Лукашенка продовжує залучати мігрантів до Білорусії і потім спрямовувати їх до кордону ЄС", - сказала вона журналістам у Берліні у понеділок.

За її словами, дії Лукашенка МЗС вважає "підступними" та "нелюдськими", в рамках ЄС йде подальше обговорення спільної реакції країн Євросоюзу.