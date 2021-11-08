Ігри від Netflix з'являться на iPhone

Netflix планує випустити власні ігри на iOS, повідомляє Лента.ру.

Журналіст видання Марк Гурман (Mark Gurman) посилається на розробників, які вивчили код програми Netflix. За даними, запущений на початку листопада ігровий сервіс Netflix Games не з'явиться на пристроях Apple. Однак користувачі iPhone та iPad все одно зможуть запускати тайтли на своїх девайсах.

Найімовірніше, в Netflix вирішили випустити ігри з сервісу як окремі тайтли. Вони будуть доступні через App Store. Гурман зазначив, що через обмеження Apple компанія не може відкрити для користувачів iPhone та iPad повноцінний сервіс з іграми.

У матеріалі йдеться про те, що ігри будуть доступні для передплатників Netflix безкоштовно. Для підтвердження свого статусу їм необхідно буде ввести у конкретній грі свій логін та пароль від стрімінгового сервісу. За словами Гурмана, Netflix міг запустити свої ігри через браузер, проте сервіс, зважаючи на все, не збирається обходити обмеження Apple.

Запуск ігрового сервісу Netflix Games відбувся на початку листопада. Зараз у бібліотеці доступні ігри Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast та Teeter Up. Netflix Games отримав окрему програму для Android.