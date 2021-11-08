Розміром зі Sportage: Kia готує новий електричний кросовер EV9

Світова прем'єра концептуального електричного кросовера Kia EV9 відбудеться 11 листопада. Силует новинки в профіль вінчає анонс презентації, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на FirstPost.

Новий електричний кросовер повинен зайняти нішу між Sportage і Sorento. Анонсований електромобіль, ймовірно, отримає дизайн в дусі оновленого кросовера Hyundai Palisade. Про це свідчать "прямолінійний" силует і високий профіль новинки.

Kia поки тримає в секреті будь-які технічні подробиці про електромобіль. Але варто очікувати, що EV9 побудують на архітектурі E-GMP, яка вже знайома нам по Kia EV6. Її ж отримає і раніше анонсований концепт-кар Hyundai Seven.

Як і інші моделі, засновані на цій платформі, серійна версія Kia EV9 отримає літій-іонну батарею більшої ємності, близько 100 кВт•год, одно- і двомоторні версії і дальність ходу на одному заряді батареї понад 500 км.очікується, що серійна версія концептуального кросовера Kia EV9 дебютує в 2023 році.

Нагадаємо, що анонсовано компактний електричний кросовер Volkswagen ID.2. Попередньо, Стартова ціна новинки складе всього 20 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що представлений новий Range Rover. Машина отримала електричні двері, топовий мотор BMW і ціну від 4 млн гривень.