Базові 5G-станції в Японії заряджатимуть навколишню електроніку

Японський холдинг SoftBank поєднає проект із розгортання 5G-мереж у Японії з тестуванням нової технології бездротової зарядки. За даними Asia Nikkei, понад 200 тис. 5G-вишок SoftBank заряджатимуть смартфони, розумний годинник і навушники перехожих на відстані. Спочатку система буде випробувана у приміщеннях, а потім почне працювати на вулицях японських міст. Комерціалізація технології призначено на 2025 рік, повідомляє Хайтек+.

Минулого року SoftBank уклала угоду з японською владою, в рамках якої компанія обіцяла перетворити 4G-станції по всій Японії на більш сучасні установки з підтримкою 5G. На додаток до розвитку телекомунікаційного бізнесу SoftBank вирішила використати угоду з урядом для перевірки сторонніх технологій, розроблених у співпраці з інженерами з Кіотського університету, Технологічного інституту Канадзави та Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій Японії.

Головний проект цієї ініціативи — бездротова технологія, яка підтримує заряджання електронних пристроїв на великій відстані. На відміну від широкодоступних зарядок на споживчому ринку система SoftBank не використовує мідні котушки, а покладається на електричні заряди від самої станції. Установки з підтримкою 5G будуть надсилати заряд у високочастотному діапазоні 28 ГГц і автоматично поповнювати рівень заряду акумулятора пристроїв, що носяться.

При цьому SoftBank обмежить вплив технології на людський організм — вежа передаватиме лише один мільйон енергії на відстань до 10 метрів. Коли технологія буде достатньо протестована та погоджена з владою, компанія збільшить дальність передачі заряду до 100 метрів. На першому етапі проекту бездротова зарядка працюватиме у спеціалізованих приміщеннях, а до 2024 року такі системи з'являться на вулицях Японії та будуть доступні у закритому режимі для обмеженого кола користувачів. У загальному доступі технологія дистанційного заряджання гаджетів з'явиться до середини десятиліття, стверджують інсайдери.

Крім очевидних переваг далекобійної зарядки — поряд зі станціями смартфони ніколи не розряджатимуться — технологія SoftBank також запропонує низку нових сценаріїв для цифровізації міст. Наприклад, система підвищить надійність магазинів за допомогою електронних тегів для запобігання крадіжкам та спростить реалізацію датчиків для моніторингу здоров'я, імплантованих у тіла користувачів.

Згідно з прогнозом консалтингової компанії Research and Markets, світовий ринок бездротової зарядки зросте до $15,3 млрд. до 2026 року — у 2,3 рази, порівняно з нинішніми показниками. Основне зростання забезпечить існуючий стандарт зарядки Qi, розроблений Wireless Power Consortium, до якого пізніше приєднаються складніші рішення для заряджання пристроїв на великій відстані. Над відповідними проектами зараз працює китайська Xiaomi, а також американські компанії Ossia та Powercast.