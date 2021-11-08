В'єтнам відкриє кордони для вакцинованих туристів

В'єтнам відкриє кордони для вакцинованих туристів

Влада В'єтнаму назвала терміни відкриття популярних серед туристів курортів республіки, повідомляє Лента.ру.

Так, азіатська країна планує розпочати приймати гостей уже з 20 листопада за принципом "пісочниці". На першому етапі мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації або перехворіли на COVID-19, зможуть відвідувати острів Фукуок, курорт Дананг, а також провінції Куангнам, Кханьхоа і Куангнінь. При цьому проходження обов'язкового карантину для відпочиваючих не передбачено.

Запуск другого етапу заплановано на січень 2022 року. Для туристів з імунітетом від коронавірусу після тижневого перебування у першому пункті призначення будуть дозволені поїздки за іншими напрямками.

На третьому етапі, термін якого ще не встановлено, очікується повне відкриття країни для мандрівників.

Уточнюється, що в'їзд у республіку буде допускатися лише за наявності у відпочиваючих довідки про одужання від COVID-19 або сертифіката про повну вакцинацію (з моменту завершення курсу щеплення має пройти не менше 14 днів і не більше 12 місяців).

Крім того, всі туристи зобов'язані в аеропорту прибуття пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до прильоту, та медичну страховку з покриттям не менше ніж на 50 тисяч доларів (3,5 мільйона рублів).

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