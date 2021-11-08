В'єтнам відкриє кордони для вакцинованих туристів

Влада В'єтнаму назвала терміни відкриття популярних серед туристів курортів республіки, повідомляє Лента.ру.

Так, азіатська країна планує розпочати приймати гостей уже з 20 листопада за принципом "пісочниці". На першому етапі мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації або перехворіли на COVID-19, зможуть відвідувати острів Фукуок, курорт Дананг, а також провінції Куангнам, Кханьхоа і Куангнінь. При цьому проходження обов'язкового карантину для відпочиваючих не передбачено.

Запуск другого етапу заплановано на січень 2022 року. Для туристів з імунітетом від коронавірусу після тижневого перебування у першому пункті призначення будуть дозволені поїздки за іншими напрямками.

На третьому етапі, термін якого ще не встановлено, очікується повне відкриття країни для мандрівників.

Уточнюється, що в'їзд у республіку буде допускатися лише за наявності у відпочиваючих довідки про одужання від COVID-19 або сертифіката про повну вакцинацію (з моменту завершення курсу щеплення має пройти не менше 14 днів і не більше 12 місяців).

Крім того, всі туристи зобов'язані в аеропорту прибуття пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до прильоту, та медичну страховку з покриттям не менше ніж на 50 тисяч доларів (3,5 мільйона рублів).