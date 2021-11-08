Голову Міненерго зобов'язали виплатити 76 тис. грн боргу за газ

Суд зобов'язав міністра енергетики України Германа Галущенка виплатити газовий борг, який утворився в нього в період з 2018 до 2019 року. Сума боргу складає 76 тисяч гривень. Про це, посилаючись на відповідне судове рішення, пише Полина Пронина, Страна UA.

"Я був не згоден з невиправдано великими додатковими обсягами газу, які Києвоблгаззбут мені нарахував. У липні 2019 року, до мого призначення на посаду в уряді, я подав судовий позов проти облгаззбуту до Васильківського міськрайонного суду Київської області. Обсяги нібито поставленого газу були нараховані за старим лічильником, що не використовується", – розповів Галущенко у своєму Фейсбуці.

Галущенко просив визнати борг за спожитий газ необґрунтованим, зробити перерахунок оплати та відновити відключене газопостачання.

Проте, за рішенням суду від 21 вересня поточного року, позов Галущенка не задоволено, і позивача зобов'язали виплатити суму в повному обсязі.

"Я подав апеляцію і планую використати всі можливі законні способи, щоб не оплачувати газ, який я не використав. Якщо апеляція підтримає рішення першої інстанції, то я оплачую встановлену судом суму. Водночас хочу звернути увагу, що ТОВ "Київоблгаззбут" не подавало позовів проти мене про стягнення коштів, – написав Галущенко.

Під час судових слухань стало відомо, що восени 2018 року після того, як Галущенка відключили від газопостачання, співробітники облгазу виявили ознаки несанкціонованого відновлення подачі газу та пошкодження пломби на лічильнику.

У зв'язку з цим спеціалісти склали акт про порушення. Документ підписав один із представників Галущенка та його охоронець.

Галущенко та облгаз мали можливості вирішити суперечку за умови, якщо міністр допустить співробітників облгазу до лічильника. Але за словами представників постачальника газу, Галущенко цього не зробив.