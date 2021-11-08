Жінка-космонавт із Китаю вперше вийшла у відкритий космос

Космонавт Ван Япін стала першою китаянкою, яка побувала у відкритому космосі, повідомляє Корреспондент.

Як відзначили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю, 7 листопада о 18:51 за часом Пекіна (12:51 за часом Києва) командир екіпажу Чжай Чжиган відкрив вихідний люк вузлового відсіку основного модуля китайської космічної станції Тяньхе, а через півтори години він і Япін покинули базовий модуль і вийшли у відкритий космос.

Наголошується, що 13 років тому Чжиган став першим китайським космонавтом, який здійснив вихід у відкритий космос. Для нього це вже друга подібна подія.

Третій член екіпажу – Е Гуанфу - залишався на борту станції та взаємодіяв з колегами за допомогою зв'язку.

Китайські космонавти Е Гуанфу, Ван Япін і Чжай Чжиган // Фото: Getty

Під час робіт поза космічною станцією космонавти встановили і налаштували підвісний пристрій для зв'язку роботизованого маніпулятора модуля Тяньхе з роботизованим маніпулятором лабораторного модуля Веньтянь, який прибуде на станцію в майбутньому.

Нагадаємо, Тяньхе є частиною китайської космічної станції Тяньгун (Небесний палац), будівництво якої триває. Модуль було виведено на орбіту у квітні.

Троє нинішніх космонавтів прибули на станцію в жовтні за допомогою корабля Шеньчжоу-13. Їхня місія триватиме шість місяців.

Створення повноцінної орбітальної станції має завершитися в 2022 році. Також заплановано шість запусків до базового модуля. Зокрема, до нього планують пристикувати два лабораторних модулі.

Загальна вага станції Тяньгун після того, як будівництво буде завершено, становитиме близько 90 тонн. Вона буде в п'ять разів меншою за Міжнародну космічну станцію та буде здатною на постійній основі приймати трьох членів екіпажу (і до шести в разі зміни екіпажів).

Термін її експлуатації - близько 10 років.