Саакашвілі оголосив, що накладе на себе руки за допомогою голодування

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі вирішив, що голодуватиме до самої смерті, повідомляє Ділова столиця.

"Друзі, я сиджу у в'язниці і оголосив голодування не для того, щоб це стало головною темою. Очевидно, що в цьому немає ні логіки, ні раціональності. Я повернувся, добровільно здався у заручники і маю намір голодувати до самої смерті, щоб своїм прикладом зробити внесок у звільнення нашої країни, у збереження її європейського шляху та в її звільнення від щупалець російської олігархії" , — йдеться у пості Саакашвілі у Facebook, написаному грузинською мовою.

За словами Саакашвілі, мета його голодування – " повернення вкрадених виборів та влади народу ".

Нагадаємо, Саакашвілі був затриманий 1 жовтня у Тбілісі. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що екс-президент Грузії Саакашвілі повернувся на батьківщину, щоб вчинити вбивство опозиціонерів та заворушення. Він зазначив, що Саакашвілі зможе повернутися до України лише після того, як проведе у в'язниці весь термін. При цьому президент України Володимир Зеленський сказав, що має намір добиватися повернення заарештованого в Грузії колишнього президента цієї країни Михайла Саакашвілі в Україну, оскільки має українське громадянство.