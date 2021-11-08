Конкурент OLX: Грузинська компанія запустила в Україні маркетплейс-соцмережу

Українська версія грузинського маркетплейсу Phubber App офіційно запрацювала, повідомляє UBR.

"Українська версія Phubber App вже офіційно на Apple та Android-ринках" , - зазначив у Facebook співзасновник проекту Леван Джабуа.

Ще один із власників маркетплейсу Гіоргі Чугошвілі закликав до співпраці продавців, запропонувавши "вигідні умови".

У червні 2021 року засновники проекту анонсували запуск платформи в Україні. Вони розповідали, що цього року компанія має намір інвестувати в український сервіс близько $300 тис. та набрати 120 тис. користувачів.

За словами бізнесменів, на українському ринку їм доведеться конкурувати із сервісами LeBoutique, OLX та Shafa.ua.

Нагадаємо, Phubber є цифровим торговим майданчиком, який поєднує людей для продажу та купівлі одягу, а також аксесуарів. Користувачі можуть продавати як нові речі, так і вживані. Сервіс створений у 2018 році на прикладі Instagram.